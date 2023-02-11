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Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

"Європейська правда"Субота, 11 лютого 2023, 12:54
фото twitter.com/a_anusauskas

Перша партія шведських зенітних гармат L-70, які Литва передає Україні, та боєприпасів до них вже прибули на територію України.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас.

Нагадаємо, передачу Україні десятків L-70 анонсували в останньому великому пакеті допомоги від Литви. Під час візиту в Україну міністр оборони Арвидас Анушаускас уточнив, що їх передають у кількості 36 одиниць і ця зброя має бути особливо ефективною для боротьби з іранськими дронами "Шахед".

Також стало відомо, що гармати мають працювати "у команді" з радарами, на придбання яких збирають кошти у рамках литовської громадської ініціативи RADAROM. За два тижні литовці та благодійники з інших країн переказали на рахунки кампанії майже 7 млн євро.

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Нагадаємо, вартість останнього пакета військової допомоги від Литви складає близько 125 млн євро. Окрім L-70, до нього увійдуть також боєприпаси та два гелікоптери Мі-8.

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Теми: зброяЛитва
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