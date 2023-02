Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасов к ним уже прибыли на территорию Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас.

A batch of 🇱🇹 sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to 🇺🇦. pic.twitter.com/1GEUsk1uad