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Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 12:54
фото twitter.com/a_anusauskas

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасов к ним уже прибыли на территорию Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас.

Напомним, передачу Украине десятков L-70 анонсировали в последнем большом пакете помощи от Литвы. Во время визита в Украину министр обороны Арвидас Анушаускас уточнил, что их передают в количестве 36 единиц и это оружие должно быть особенно эффективным для борьбы с иранскими дронами "Шахед".

Также стало известно, что пушки должны работать "в команде" с радарами, на приобретение которых собирают средства в рамках литовской общественной инициативы RADAROM. За две недели литовцы и благотворители из других стран перевели на счета кампании почти 7 млн евро.

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Напомним, стоимость последнего пакета военной помощи от Литвы составляет около 125 млн евро. Кроме L-70, в него войдут также боеприпасы и два вертолета Ми-8.

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Темы: оружиеЛитва
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