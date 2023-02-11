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СБУ повідомила про підозру голові російського Слідкому

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 11:36
СБУ повідомила про підозру голові російського Слідкому
бастрикін, фото риа новости

СБУ повідомила про підозру голові слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, який сприяє масовим репресіям у захоплених районах України.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ зібрала масштабну доказову базу на очільника Слідчого комітету РФ Бастрикіна. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

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Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України.

Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику Слідкому РФ про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно).

Чому це важливо: Слідчий комітет Росії завжди оголошував про "розслідування" подій, які відбувалися на території окупованої Донеччини ще до того, як їх нібито "приєднали" до себе.

Тобто, Бастрикін до повномасштабної війни "розслідував" дії на території іншої держави, а не безпосередньо в Росії.

Теми: СБУвійнаРосіяпропаганда
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