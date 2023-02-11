Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ повідомила про підозру голові російського Слідкому

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 12:36
бастрикін, фото риа новости

СБУ повідомила про підозру голові слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, який сприяє масовим репресіям у захоплених районах України.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ зібрала масштабну доказову базу на очільника Слідчого комітету РФ Бастрикіна. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України.

Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику Слідкому РФ про підозру за двома статтями ККУ:

ВІДЕО ДНЯ
  • ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно).

Чому це важливо: Слідчий комітет Росії завжди оголошував про "розслідування" подій, які відбувалися на території окупованої Донеччини ще до того, як їх нібито "приєднали" до себе.

Тобто, Бастрикін до повномасштабної війни "розслідував" дії на території іншої держави, а не безпосередньо в Росії.

Читайте УП В Google News

Теми: СБУвійнаРосіяпропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини, всі області зі світлом – Укренерго

Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського

Розвідка Британії розповіла, чому РФ зміцнює оборону на Запоріжжі попри фокус на Донбасі

Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт

Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

Усі новини...
СБУ
Викрито схему на Житомирській митниці: підозри майже в половини інспекторів зміни
ДБР і СБУ прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького
Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді
Останні новини
13:09
89% українців готові чинити опір навіть у випадку ядерного удару – опитування
13:05
Ексзаступника глави МОЗу підозрюють у реєстрації недослідженого препарату для лікування COVID-19
12:58
Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують дешевшати
12:56
ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі
12:45
Звільнення Зміїного: як "Богдана" і "Цезар" підкрадалися до ворога на понтонах
12:35
Армія РФ розширює військовий полігон під Воронежем
12:34
Австрія не хоче тренувати українських військових на танках Leopard 2
12:33
Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво 6 нових моделей в Індії
12:05
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
12:00
Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА
Усі новини...