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СБУ сообщила о подозрении главе российского Следкома

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 12:36
бастрыкин, фото риа новости

СБУ сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который способствует массовым репрессиям в захваченных районах Украины.

Источник: СБУ

Детали: СБУ собрала масштабную доказательную базу на главу Следственного комитета РФ Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность на введение оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Чиновник выполняет задание высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления в Украине.

Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины.

Об этом он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю Следкома РФ о подозрении по двум статьям УКУ:

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  • ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временную оккупацию части территории Украины, совершенные должностным лицом, с использованием средств массовой информации);
  • ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).

Почему это важно: Следственный комитет России всегда объявлял о "расследовании" событий, которые происходили на территории оккупированной Донетчины еще до того, как их якобы "присоединили" к себе.

То есть, Бастрыкин до полномасштабной войны "расследовал" действия на территории другого государства, а не непосредственно в России.

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Темы: СБУвойнаРосcияпропаганда
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