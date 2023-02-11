Росіяни зібрали у Чорному морі кораблі із залпом у 16 "Калібрів"
Субота, 11 лютого 2023, 13:22
Російські окупанти тримають у Чорному морі два кораблі з "Калібрами", загальний залп яких складає 16 ракет.
Джерело: ВМС ЗСУ
Деталі: Станом на обід 11 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 російських кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких – 16 ракет.
В Азовському морі кораблів немає.
Військові нагадали, що за минулу добу підрозділи ВМС знищили 2 ворожі ракети.
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