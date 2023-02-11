Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"
Суббота, 11 февраля 2023, 13:22
Российские оккупанты держат в Черном море два корабля с "Калибрами", общий залп которых составляет 16 ракет.
Источник: ВМС ВСУ
Детали: По состоянию на обед 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - 16 ракет.
В Азовском море кораблей нет.
Военные напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 2 вражеские ракеты.