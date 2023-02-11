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Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 12:22
Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 Калибров
российский носитель "калибров", скриншот

Российские оккупанты держат в Черном море два корабля с "Калибрами", общий залп которых составляет 16 ракет.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: По состоянию на обед 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - 16 ракет.

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В Азовском море кораблей нет.

Военные напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 2 вражеские ракеты.

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Темы: Черное морекораблиРосcияобстрел
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