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Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 13:22
российский носитель "калибров", скриншот

Российские оккупанты держат в Черном море два корабля с "Калибрами", общий залп которых составляет 16 ракет.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: По состоянию на обед 11 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 11 российских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - 16 ракет.

В Азовском море кораблей нет.

Военные напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 2 вражеские ракеты.

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Темы: Черное морекораблиРосcияобстрел
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