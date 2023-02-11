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Росіянки тисячами їдуть народжувати в Аргентину заради громадянства

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 14:39
Росіянки тисячами їдуть народжувати в Аргентину заради громадянства
фото: freepik

Імміграційна влада Аргентини бореться з російськими жінками, які після вторгнення РФ в Україну стали масово приїжджати в Буенос-Айрес для пологів, щоб отримати аргентинське громадянство.

Джерело: The Guardian, директорка імміграційної служби Аргентини Флоренція Каріньяно в ефірі телеканалу C5N, яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Каріньяно розповіла, що в четвер 33 вагітні жінки - усі між 32 і 34 тижнями вагітності - прибули в країну. Декільком із них спочатку відмовили на паспортному контролі, але зрештою їх усе ж таки пропустили в країну.

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Видання пояснює, що, хоча концепція туризму, пов'язаного з народженням дітей, не нова, ізоляція Москви від Заходу внаслідок війни зробила Аргентину, куди росіянам не потрібна віза, популярним напрямком для родин, які бажають дати своїм дітям привілеї другого громадянства.

За словами Каріньяно, за останній рік у південноамериканську країну прибуло близько 10 500 вагітних росіянок.

Каріньяно сказала в п'ятницю, що 5800 з них прибули в країну за останні три місяці.

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За її словами, тисячі жінок повертаються додому, залишаючи аргентинським адвокатам можливість оформити аргентинське громадянство для дитини, а потім і для батьків.

Адвокат однієї росіянки заявив, що вона втекла до Аргентини, "рятуючись від війни".

Тепер Міграційна служба Аргентини почала відкликати ВНП у росіян, які отримали його після народження дитини в країні, але потім вирішили виїхати

Каріньяно пояснила, що коли в суді розглядатимуть питання про надання аргентинського громадянства росіянину, міграційна служба подасть дані про призупинення ПНП у зв'язку з тим, що ця людина "провела місяць в Аргентині і більше ніколи не приїжджала".

Теми: РосіявійнаАргентина діти
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