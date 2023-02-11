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Россиянки тысячами едут рожать в Аргентину ради гражданства

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 14:39
Россиянки тысячами едут рожать в Аргентину ради гражданства
фото: freepik

Иммиграционные власти Аргентины борются с российскими женщинами, которые после вторжения РФ в Украину стали массово приезжать в Буэнос-Айрес для родов, чтобы получить аргентинское гражданство.

Источник: The Guardian, директор иммиграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала C5N, которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: Кариньяно рассказала, что в четверг 33 беременные женщины - все между 32 и 34 неделями беременности - прибыли в страну. Нескольким из них сначала отказали на паспортном контроле, но в итоге их все же пропустили в страну.

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Издание объясняет, что, хотя концепция туризма, связанного с рождением детей, не нова, изоляция Москвы от Запада в результате войны сделала Аргентину, куда россиянам не требуется виза, популярным направлением для семей, желающих дать своим детям привилегии второго гражданства.

По словам Кариньяно, за последний год в южноамериканскую страну прибыло около 10 500 беременных россиянок.

Кариньяно сказала в пятницу, что 5800 из них прибыли в страну за последние три месяца.

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По ее словам, тысячи женщин возвращаются домой, оставляя аргентинским адвокатам возможность оформить аргентинское гражданство для ребенка, а затем и для родителей.

Адвокат одной россиянки заявил, что она сбежала в Аргентину, "спасаясь от войны".

Теперь Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ у россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать

Кариньяно объяснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек "провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал".

Темы: РосcиявойнаАргентина дети
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