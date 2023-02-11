Прикордонники спопелили російських піхотинців, які прокрадалися під Бахмутом

ДПСУ оприлюднила відео, як прикордонники-мінометники спопелили чотири групи піхоти під Бахмутом.

Джерело: ДПСУ

Деталі: За даними відомства, чотири ворожі групи намагалися непомітно наблизитися до українських позицій.

Пересування окупантів помітила аеророзвідника ДПСУ, а прикордонники-мінометники спопелили 2 групи піхоти.

Загарбники відійшли та спробували перегрупуватися для нового штурму. ДПСУ уточнила, що захисники завадили й їм, відпрацювавши артилерією.