Прикордонники спопелили російських піхотинців, які прокрадалися під Бахмутом
Субота, 11 лютого 2023, 14:58
ДПСУ оприлюднила відео, як прикордонники-мінометники спопелили чотири групи піхоти під Бахмутом.
Джерело: ДПСУ
Деталі: За даними відомства, чотири ворожі групи намагалися непомітно наблизитися до українських позицій.
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Пересування окупантів помітила аеророзвідника ДПСУ, а прикордонники-мінометники спопелили 2 групи піхоти.
Загарбники відійшли та спробували перегрупуватися для нового штурму. ДПСУ уточнила, що захисники завадили й їм, відпрацювавши артилерією.
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