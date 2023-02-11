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Пограничники испепелили российских пехотинцев, которые прокрадывались под Бахмутом

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 15:58
все фото гпсу

ГПСУ обнародовала видео, как пограничники-минометчики испепелили четыре группы пехоты под Бахмутом.

Источник: ГПСУ

Детали: По данным ведомства, четыре вражеские группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям.

Передвижение оккупантов заметила аэроразведчик ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили 2 группы пехоты.

Захватчики отошли и попытались перегруппироваться для нового штурма. ГПСУ уточнила, что защитники помешали и им, отработав артиллерией.

 

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Темы: Пограничная службавойнаобстрел
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