Пограничники испепелили российских пехотинцев, которые прокрадывались под Бахмутом

ГПСУ обнародовала видео, как пограничники-минометчики испепелили четыре группы пехоты под Бахмутом.

Источник: ГПСУ

Детали: По данным ведомства, четыре вражеские группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям.

Передвижение оккупантов заметила аэроразведчик ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили 2 группы пехоты.

Захватчики отошли и попытались перегруппироваться для нового штурма. ГПСУ уточнила, что защитники помешали и им, отработав артиллерией.