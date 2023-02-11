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В Україні з’явиться центр гуманітарного розмінування – Шмигаль

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 16:24
розмінування, фото ДСНС

В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій".

Деталі: Шмигаль повідомив, що у суботу на нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС були обговорені проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи.

"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, зазначив він.

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Теми: Шмигаль розмінування
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