В Украине появится центр гуманитарного разминирования – Шмыгаль

В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования у министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций".

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Детали: Шмыгаль сообщил, что в субботу на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС были обсуждены проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения.

"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также даст возможность привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", - говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что из-за российской агрессии Украина на сегодня является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, отметил он.