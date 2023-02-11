Проєкт резолюції ООН закликає до миру, що збереже цілісність України – AP

Країни-партнери України поширили проєкт резолюції, пропонованої для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ, у якій відзначається необхідність миру, що забезпечує "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність" України.

Джерело: Associated Press

Деталі: Стаття в AP має заголовок: "Проект резолюції ООН: Будь-який мир повинен зберегти цілісність України".

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Проєкт, отриманий агентством у п'ятницю, називається "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

Запропонована резолюція ширша і менш детальна, ніж мирний план з 10 пунктів, який президент України Володимир Зеленський оголосив на листопадовому саміті G-20.

За словами дипломатів ООН, які говорили на умовах анонімності, це було свідомим рішенням України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку, коли резолюція буде винесена на голосування.

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Підтриманий Україною проєкт резолюції до річниці був розісланий у четвер увечері всім країнам-членам ООН, окрім Росії та Білорусі, а переговори щодо тексту розпочалися у п'ятницю вдень, повідомили дипломати.

Проєкт резолюції підкреслює необхідність досягнення "всеосяжного, справедливого і тривалого миру" в Україні "якомога швидше" відповідно до принципів статуту Організації Об'єднаних Націй. У статуті ООН зазначено, що всі держави-члени "утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави" і повинні вирішувати суперечки мирним шляхом.

Проєкт закликає держави-члени ООН та міжнародні організації "подвоїти підтримку дипломатичних зусиль", спрямованих на досягнення миру на цих умовах.

Запропонована резолюція повторює попередню вимогу Генасамблеї до Росії "негайно, повністю і беззастережно відвести всі свої збройні сили" від міжнародно визнаних кордонів України. Вона також підтверджує, що жодна територія, отримана шляхом погрози силою або її застосування, не буде вважатися законною.

Проєкт вимагає, щоб з усіма військовополоненими, затриманими та інтернованими поводилися відповідно до Женевських конвенцій, і закликає до "повного обміну" військовополоненими, звільнення незаконно затриманих, "і повернення всіх інтернованих і цивільних осіб, примусово переміщених і депортованих, включаючи дітей".

Запропонована резолюція закликає всі країни "співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, навколишнє середовище, а також ядерну та фізичну ядерну безпеку".

Також пропонується закликати до повного дотримання міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Агентство зазначає, що план Зеленського з 10 пунктів є набагато конкретнішим і передбачає створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинців, побудову європейсько-атлантичної архітектури безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України та забезпечення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Речниця Генасамблеї Пауліна Куб'як заявила у п'ятницю, що відновлена надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї щодо України розпочнеться у другій половині дня 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування відбудеться пізно ввечері того ж дня.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила минулого місяця, що Зеленський хоче приїхати в ООН напередодні річниці вторгнення, але дипломати кажуть, що очікування нового великого російського наступу може утримати його вдома, пише Associated Press.

Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається питаннями України, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради Безпеки, Генасамблея не має права вето, але хоча її п'ять попередніх резолюцій щодо України є важливими як відображення світової думки, вони не є юридично зобов’язуючими.