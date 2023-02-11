Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Страны-партнеры Украины распространили проект резолюции, предлагаемой для принятия Генеральной Ассамблеей ООН накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ, в которой отмечается необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность" Украины.

Источник: Associated Press

Детали: Статья в AP имеет заголовок: "Проект резолюции ООН: Любой мир должен сохранить целостность Украины".

Проект, полученный агентством в пятницу, называется "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Предложенная резолюция шире и менее детальна, чем мирный план из 10 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский объявил на ноябрьском саммите G-20.

По словам дипломатов ООН, которые говорили на условиях анонимности, это было сознательным решением Украины и ее сторонников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку, когда резолюция будет вынесена на голосование.

Поддержанный Украиной проект резолюции к годовщине был разослан в четверг вечером всем странам-членам ООН, кроме России и Беларуси, а переговоры по тексту начались в пятницу днем, сообщили дипломаты.

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Проект резолюции подчеркивает необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами устава Организации Объединенных Наций. В уставе ООН указано, что все государства-члены "воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной целостности или политической независимости любого государства" и должны решать споры мирным путем.

Проект призывает государства-члены ООН и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на достижение мира на этих условиях.

Предложенная резолюция повторяет предыдущее требование Генассамблеи к России "немедленно, полностью и безоговорочно отвести все свои вооруженные силы" от международно признанных границ Украины. Она также подтверждает, что никакая территория, полученная путем угрозы силой или ее применения, не будет считаться законной.

Проект требует, чтобы со всеми военнопленными, задержанными и интернированными обращались в соответствии с Женевскими конвенциями, и призывает к "полному обмену" военнопленными, освобождению незаконно задержанных, "и возвращению всех интернированных и гражданских лиц, принудительно перемещенных и депортированных, включая детей".

Предложенная резолюция призывает все страны "сотрудничать в духе солидарности для преодоления глобального воздействия войны на продовольственную безопасность, энергетику, финансы, окружающую среду, а также ядерную и физическую ядерную безопасность".

Также предлагается призвать к полному соблюдению международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Агентство отмечает, что план Зеленского из 10 пунктов намного более конкретен и предусматривает создание специального трибунала для преследования российских военных преступников, построение европейско-атлантической архитектуры безопасности с гарантиями для Украины, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Украины и обеспечение безопасности вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Пресс-секретарь Генассамблеи Паулина Кубяк заявила в пятницу, что возобновленная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений будут продолжаться в течение большей части 23 февраля, а голосование состоится поздно вечером того же дня.

Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в прошлом месяце, что Зеленский хочет приехать в ООН накануне годовщины вторжения, но дипломаты говорят, что ожидание нового большого российского наступления может удержать его дома, пишет Associated Press.

Генеральная Ассамблея стала важнейшим органом ООН, который занимается вопросами Украины, поскольку Совет Безопасности, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, парализован из-за права вето России. В отличие от Совета Безопасности, Генассамблея не имеет права вето, но хотя ее пять предыдущих резолюций по Украине важны как отражение мирового мнения, они не являются юридически обязывающими.