Президентка Косова: Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад

Найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.

Про це президентка Косова Вйоса Османі сказала в інтерв'ю The Telegraph.

Османі заявила, що секретна операція покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

Реклама:

"Вони привозять зброю і форму, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", - сказала Османі.

За її словами, мета Сербії - "підготувати ситуацію для можливої анексії - не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки".

Ймовірні приготування Сербії мають паралелі з анексією Криму Росією 2014 року, коли російські солдати у формі без знаків розрізнення, прозвані "зеленими чоловічками", підготували ґрунт для захоплення півострова.

ВІДЕО ДНЯ

Османі заявила, що Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці з російською групою "Вагнер", яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербських новобранців для участі у війні в Україні.

Османі заявила, що таємна стратегія контрабанди зброї для передбачуваної анексії здійснюється принаймні впродовж шести місяців, і "в точності" збігається з тією, яку використовував Владімір Путін у Криму дев'ять років тому.

"Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи", - сказала Османі.

"Є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це (з Вагнером). Скільки їх було на кордоні або всередині (території Косова), це питання, яке ще розслідується", - додала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.

Відповідно до цього плану, Сербія більш не заперечуватиме проти членства Косова у будь-якій міжнародній організації, а Косово дає згоду на створення нового органу, який матиме право говорити від імені всіх 10 муніципалітетів Косова, де серби складають більшість.

Також обидві країни зобов’язуються підтримувати вступ одна одної до ЄС, а також "продовжать діалог за посередництва ЄС для укладення юридично зобов’язуючої всеохопної угоди про нормалізацію відносин".

Більше читайте тут - Примус до компромісу: як Захід позбавляє Сербію залежності від РФ.