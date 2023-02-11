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Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 16:18
Президент Косово: Наемники Вагнера помогают Сербии готовить нападение
Вйоса Османи, фото Getty Images

Наемники из российской группы Вагнера сотрудничают с сербскими военизированными формированиями для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков в Косово.

Об этом президент Косово Вьоса Османи сказала в интервью The Telegraph.

Османи заявила, что секретная операция призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.

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"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией", - сказала Османи.

По ее словам, цель Сербии - "подготовить ситуацию для возможной аннексии - не посредством традиционной военной операции, а посредством гибридной атаки".

Предполагаемые приготовления Сербии имеют параллели с аннексией Крыма Россией в 2014 году, когда российские солдаты в форме без знаков различия, прозванные "зелеными человечками", подготовили почву для захвата полуострова.

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Османи заявила, что Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве с российской группой "Вагнер", которая недавно начала размещать объявления о найме сербских новобранцев для участия в войне в Украине.

Османи заявила, что тайная стратегия контрабанды оружия для предполагаемой аннексии осуществляется, по крайней мере, в течение шести месяцев, и "в точности" совпадает с той, что использовал Владимир Путин в Крыму девять лет назад.

"Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же самая программа действий. Сначала он использовал русских, которые там жили, потом он создавал всевозможные операции под ложным флагом, а затем послал эти военизированные группы", - сказала Османи

"Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это (с Вагнером). Сколько их было на границе или внутри (территории Косово), это вопрос, который еще расследуется", - добавила она.

Напомним, премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что согласен на воплощение разработанного в Европейском Союзе плана нормализации отношений с Сербией.

Темы: КосовоСербияВагнер
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