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Зеленський заявив про значні результати в захисті від агентів РФ, анонсує кроки РНБО

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 18:08
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про значні результати СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора в захисті України від тих, хто працював на РФ, також він анонсував відповідні кроки РНБО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави".

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу вдень провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів.

"Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури", - сказав він.

Зеленський запевнив, що держава продовжить модернізацію інституцій, процесів і процедур у них.

"Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений", - підкреслив він.

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Теми: ЗеленськийРНБО
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