Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Президент Владимир Зеленский заявил о значительных результатах СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавших на РФ и анонсировал соответствующие шаги СНБО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на государство-агрессора. Будут и соответствующие шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства".

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу днем провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

"Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институтов Украины и защита институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается различных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры", - сказал он.

Зеленский заверил, что государство продолжит модернизацию институтов, процессов и процедур в них.

"Чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", - подчеркнул он.