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У Броварах чоловік із повним рюкзаком гранат вдарив продавщицю й погрожував

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 17:27
У Броварах чоловік із повним рюкзаком гранат вдарив продавщицю й погрожував
затриманий у Броварах, фото з Facebook Нєбитова

У Броварах Київської області хуліган вдарив продавщицю магазину й погрожував їй гранатою, в його рюкзаку виявили зброю й боєприпаси.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

Дослівно: "Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік.

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Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів".

9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом".

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Деталі: Нєбитов зазначив, що 46-річному затриманому за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство загрожує до 7 років ув'язнення.

"На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію", - прокоментував також він.

Теми: Бровариполіціязброя
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