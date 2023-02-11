Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Броварах чоловік із повним рюкзаком гранат вдарив продавщицю й погрожував

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 18:27
затриманий у Броварах, фото з Facebook Нєбитова

У Броварах Київської області хуліган вдарив продавщицю магазину й погрожував їй гранатою, в його рюкзаку виявили зброю й боєприпаси.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

Дослівно: "Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік.

Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів".

9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом".

Деталі: Нєбитов зазначив, що 46-річному затриманому за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство загрожує до 7 років ув'язнення.

ВІДЕО ДНЯ

"На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію", - прокоментував також він.

Читайте УП В Google News

Теми: Бровариполіціязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Після "яєчного" скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони

Після деокупації Криму Україні знадобиться 50 тисяч нових кадрів

У Росії засекретили закупівлі, за якими ЗМІ дізналися про Путіна під наглядом онколога

Столтенберг: Путін починає нові наступальні дії в Україні

фотоГлава МЗС Угорщини прибув до Мінська "говорити про мир" в Україні

Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Усі новини...
Бровари
Після катастрофи в Броварах в МВС переглянули систему безпеки – Клименко
У Броварах на засіданні міськвиконкому меру та іншим чоловікам вручили повістки
Зеленський про загиблих у Броварах: Скільки світлих людей забирає воєнний час
Останні новини
18:46
Під Москвою покінчив із собою генерал, який полював на опозиціонерів – росЗМІ
18:46
фотоПрезидент і міністр оборони Польщі завітали до українських танкістів, що навчаються на Leopard 2
18:38
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
18:24
Програма "єРобота": українці з початку року подали понад 700 заявок на гранти для малого бізнесу
18:07
Освітній омбудсмен запропонував альтернативу зруйнованим школам
18:05
Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь
18:02
Землетруси в Туреччині паралізували третину потужностей з виробництва сталі
18:02
У Румунії стався землетрус
17:35
Після "яєчного" скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
17:31
Набув чинності наказ МОН про скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів
Усі новини...