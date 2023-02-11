Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 17:27
В Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал
задержанный в Броварах, фото из Facebook Небытова

В Броварах Киевской области хулиган ударил продавщицу магазина и угрожал ей гранатой, в его рюкзаке обнаружили оружие и боеприпасы.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook

Дословно: "Хулиган из Броваров угрожал продавщице гранатой, ударил потерпевшую и убежал.

Реклама:

Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов".

9 гранат, пистолет, части автоматов – именно так нападавший и разгуливал по городу".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Небытов отметил, что 46-летнему задержанному за незаконное обращение с оружием и хулиганство грозит до 7 лет заключения.

"К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог вступиться за девушку. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", - прокомментировал также он.

Темы: Броварыполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бровары
Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС
Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения
Гибель руководства МВД в Броварах: ГБР расшифровало "черные ящики" и объявило подозрения
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: