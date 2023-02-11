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В Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 18:27
задержанный в Броварах, фото из Facebook Небытова

В Броварах Киевской области хулиган ударил продавщицу магазина и угрожал ей гранатой, в его рюкзаке обнаружили оружие и боеприпасы.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook

Дословно: "Хулиган из Броваров угрожал продавщице гранатой, ударил потерпевшую и убежал.

Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов".

9 гранат, пистолет, части автоматов – именно так нападавший и разгуливал по городу".

Детали: Небытов отметил, что 46-летнему задержанному за незаконное обращение с оружием и хулиганство грозит до 7 лет заключения.

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"К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог вступиться за девушку. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", - прокомментировал также он.

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Темы: Броварыполицияоружие
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