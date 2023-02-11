В Броварах мужчина с полным рюкзаком гранат ударил продавщицу и угрожал
Суббота, 11 февраля 2023, 17:27
В Броварах Киевской области хулиган ударил продавщицу магазина и угрожал ей гранатой, в его рюкзаке обнаружили оружие и боеприпасы.
Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook
Дословно: "Хулиган из Броваров угрожал продавщице гранатой, ударил потерпевшую и убежал.
Реклама:
Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с целым рюкзаком "сюрпризов".
9 гранат, пистолет, части автоматов – именно так нападавший и разгуливал по городу".
ВИДЕО ДНЯ
Детали: Небытов отметил, что 46-летнему задержанному за незаконное обращение с оружием и хулиганство грозит до 7 лет заключения.
"К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог вступиться за девушку. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", - прокомментировал также он.