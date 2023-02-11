Дніпропетровську та Запорізьку області атакували "Шахеди"
Субота, 11 лютого 2023, 19:19
На Дніпропетровщині та в Запорізькій області виявили ворожі безпілотники.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, alerts.in.ua, джерела УП
Дослівно: "Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області".
Деталі: Станом на 19:17 у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу. Також традиційно тривога тримається в окупованому Криму та на Луганщині.
Пізніше джерела УП повідомили, що в Запорізькій області спрацювала ППО, збили безпілотник.
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