Дніпропетровську та Запорізьку області атакували "Шахеди"

На Дніпропетровщині та в Запорізькій області виявили ворожі безпілотники.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, alerts.in.ua, джерела УП

Дослівно: "Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області".

Деталі: Станом на 19:17 у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу. Також традиційно тривога тримається в окупованому Криму та на Луганщині.

Пізніше джерела УП повідомили, що в Запорізькій області спрацювала ППО, збили безпілотник.