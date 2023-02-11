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Дніпропетровську та Запорізьку області атакували "Шахеди"

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 19:19
карта повітряних тривог станом на 19:20, alerts.in.ua

На Дніпропетровщині та в Запорізькій області виявили ворожі безпілотники.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, alerts.in.ua, джерела УП

Дослівно: "Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області".

Деталі: Станом на 19:17 у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу. Також традиційно тривога тримається в окупованому Криму та на Луганщині.

Пізніше джерела УП повідомили, що в Запорізькій області спрацювала ППО, збили безпілотник.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникивійна
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