Днепропетровскую и Запорожскую области атаковали "Шахеды"

карта воздушных тревог по состоянию на 19:20, alerts.in.ua

В Днепропетровской и Запорожской областях обнаружили вражеские беспилотники.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, alerts.in.ua, источники УП

Дословно: "Опять летит российское железо - заходят дроны с юга области".

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Детали: По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и на Луганщине.

Позже источники УП сообщили, что в Запорожской области сработала ПВО, сбили беспилотник.