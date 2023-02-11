Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровскую и Запорожскую области атаковали "Шахеды"

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 19:19
карта воздушных тревог по состоянию на 19:20, alerts.in.ua

В Днепропетровской и Запорожской областях обнаружили вражеские беспилотники.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, alerts.in.ua, источники УП

Дословно: "Опять летит российское железо - заходят дроны с юга области".

Детали: По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и на Луганщине.

Позже источники УП сообщили, что в Запорожской области сработала ПВО, сбили беспилотник.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

После "яичного" скандала Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны

После деоккупации Крыма Украине понадобится 50 тысяч новых кадров

В России засекретили закупки, по которым СМИ узнали о Путине под наблюдением онколога

Столтенберг: Путин начинает новые наступательные действия в Украине

фотоГлава МИД Венгрии прибыл в Минск "говорить о мире" в Украине

Диверсанты в штатском и захват заложников: Санду рассказала о плане РФ, который раскрыла Украина

Все новости...
Днепропетровская область
"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
РФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области
В Николаевской и Одесской областях сбили "Шахеды", в Киеве объявляли тревогу
Последние новости
19:29
Как украинская САУ заставила россиян к "жесту доброй воли" на Змеином
19:25
Победой будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала – Залужный
19:09
В Донецкой области мобилизованные россияне чаще отказываются идти в наступление – Генштаб ВСУ
18:46
Под Москвой покончил с собой генерал, который охотился на оппозиционеров – росСМИ
18:46
фотоПрезидент и министр обороны Польши посетили украинских танкистов, обучающихся на Leopard 2
18:38
60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк
18:24
Программа "єРобота": украинцы с начала года подали более 700 заявок на гранты для малого бизнеса
18:07
Образовательный омбудсмен предложил альтернативу разрушенным школам
18:05
Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь
18:02
Землетрясения в Турции парализовали треть мощностей по производству стали
Все новости...