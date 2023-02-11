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Днепропетровскую и Запорожскую области атаковали "Шахеды"

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 18:19
Днепропетровскую и Запорожскую области атаковали Шахеды
карта воздушных тревог по состоянию на 19:20, alerts.in.ua

В Днепропетровской и Запорожской областях обнаружили вражеские беспилотники.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, alerts.in.ua, источники УП

Дословно: "Опять летит российское железо - заходят дроны с юга области".

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Детали: По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и на Луганщине.

Позже источники УП сообщили, что в Запорожской области сработала ПВО, сбили беспилотник.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникивойна
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