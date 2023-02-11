Днепропетровскую и Запорожскую области атаковали "Шахеды"
Суббота, 11 февраля 2023, 18:19
В Днепропетровской и Запорожской областях обнаружили вражеские беспилотники.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, alerts.in.ua, источники УП
Дословно: "Опять летит российское железо - заходят дроны с юга области".
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Детали: По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и на Луганщине.
Позже источники УП сообщили, что в Запорожской области сработала ПВО, сбили беспилотник.