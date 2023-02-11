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Окупанти в Маріуполі ремонтують техніку, яку навмисне зіпсували російські військові – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 19:26
російські військові, ілюстративне фото Getty Images

Окупанти організували в Маріуполі ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях. Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів".

Деталі: Генштаб також повідомив, що в Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

Крім того, повідомляється, що з початку лютого цього року Росія використала близько 1200 осіб з російської ПВК "Вагнер", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

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Теми: МаріупольвійнаГенштаб
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