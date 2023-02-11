Оккупанты в Мариуполе ремонтируют технику, умышленно поломанную военными РФ – Генштаб

Оккупанты организовали в Мариуполе ремонт своей военной техники, которая умышленно была выведена из строя российскими военнослужащими.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая намеренно была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей".

Детали: Генштаб также сообщил, что в Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики.

Кроме того, сообщается, что с начала февраля этого года Россия использовала около 1200 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые были завербованы в тюрьмах из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.