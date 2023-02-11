На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА

На лівому березі та в Оболонському районі Києва можуть бути гучні звуки вибухів через підрив льодового затору.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно: "На річці Десна підриватимуть льодовий затор.

Тому, сьогодні, 12 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів!

Підрив криги здійснюватимуть наші піротехніки. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах".

Деталі: З повідомлення не зрозуміло, чи підрив здійснюватимуть у суботу, 11 лютого, чи у неділю, 12 лютого.