На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА
Субота, 11 лютого 2023, 19:39
На лівому березі та в Оболонському районі Києва можуть бути гучні звуки вибухів через підрив льодового затору.
Джерело: Київська міська військова адміністрація
Дослівно: "На річці Десна підриватимуть льодовий затор.
Тому, сьогодні, 12 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів!
Підрив криги здійснюватимуть наші піротехніки. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах".
Деталі: З повідомлення не зрозуміло, чи підрив здійснюватимуть у суботу, 11 лютого, чи у неділю, 12 лютого.