Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 18:39
На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА
ілюстративне фото ДСНС

На лівому березі та в Оболонському районі Києва можуть бути гучні звуки вибухів через підрив льодового затору.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно: "На річці Десна підриватимуть льодовий затор.

Реклама:

Тому, сьогодні, 12 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів!

Підрив криги здійснюватимуть наші піротехніки. Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах".

Деталі: З повідомлення не зрозуміло, чи підрив здійснюватимуть у суботу, 11 лютого, чи у неділю, 12 лютого.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Київ
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
Останні новини
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
Усі новини...
Реклама: