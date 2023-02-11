На левом берегу Киева и на Оболони могут быть звуки взрывов – КГВА

На левом берегу и в Оболонском районе Киева могут быть громкие звуки взрывов из-за подрыва ледового затора.

Источник: Киевская городская военная администрация

Дословно: "На реке Десна будут подрывать ледовый затор.

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Поэтому сегодня, 12 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов!

Подрыв льда будут осуществлять наши пиротехники. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах".

Детали: Из сообщения не понятно, будут осуществлять подрыв в субботу, 11 февраля, или в воскресенье, 12 февраля.