На левом берегу Киева и на Оболони могут быть звуки взрывов – КГВА
Суббота, 11 февраля 2023, 19:39
На левом берегу и в Оболонском районе Киева могут быть громкие звуки взрывов из-за подрыва ледового затора.
Источник: Киевская городская военная администрация
Дословно: "На реке Десна будут подрывать ледовый затор.
Поэтому сегодня, 12 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов!
Подрыв льда будут осуществлять наши пиротехники. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах".
Детали: Из сообщения не понятно, будут осуществлять подрыв в субботу, 11 февраля, или в воскресенье, 12 февраля.