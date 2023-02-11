Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону в світі та виграла п'ятий старт у 2023 році.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Українські стрибунки у висоту продовжили виступи у "зимовому сезоні" 2023 року на турнірі серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому Меці.

На ці змагання заявилися Ярослава Магучіх (лідерка світового сезону), Юлія Левченко та Катерина Табашник. Крім трьох українок, претенденткою на перемогу в Меці була нідерландка Бріт Верман, яка уже в 2023 році стрибала на висоту 1.96 м.

Для Верман, Табашник та Левченко змагання почалися з висоти 1.81 м – її вони подолали з першої спроби. На планці 1.84 м Юлія Левченко зробила дві спроби, Бріт та Катерина – одну. Також безпомилково йшла Навал Меніке, атлетка з Франції.

На висоті 1.87 м уперше в сектор вийшла Ярослава – взяла планку з першої спроби.

Висоту 1.90 м Магучіх пропустила, Левченко та Верман взяли з першої спроби, а Табашник – з другої.

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Висоту 1.92 м подолали Верман та Левченко, Магучіх – пропустила після одного невдалого стрибка.

Ярослава, натомість, з першого стрибка взяла планку 1.94 м і повернулася на перше місце. Бріт Верман підкорила цю планку з другої спроби і продовжила боротьбу за перемогу. Юлія Левченко не змогла стрибнути на 1.94 м – і фінішувала третьою з повтором особистого рекорду сезону.

Планку на 1.96 м Магучіх пропустила, а от Верман взяла з третьої спроби, повторила свій особистий рекорд у кар'єрі. Переможниця визначилася на наступній висоті, 1.98 м – Ярослава Магучіх підкорила її з першої спроби, а Верман не змогла узагалі.

Уже в статусі переможниці Ярослава Магучіх замовила висоту 2.02 м – і взяла її з другої спроби. Це оновлення найкращого результату сезону в світі.

Після цього українка спробувала взяти 2.07 м, але безуспішно.

Тож Ярослава Магучіх виграла свій п'ятий поспіль старт у 2023 році та встановила новий найкращий результат сезону у світі. А також оновила рекорд турніру в Меці, який тримався з 2010 року.