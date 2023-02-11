Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Магучіх встановила новий найкращий результат сезону в світі

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 20:20
Ярослава Магучіх, ілюстративне фото picture alliance via Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону в світі та виграла п'ятий старт у 2023 році.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Українські стрибунки у висоту продовжили виступи у "зимовому сезоні" 2023 року на турнірі серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому Меці.

На ці змагання заявилися Ярослава Магучіх (лідерка світового сезону), Юлія Левченко та Катерина Табашник. Крім трьох українок, претенденткою на перемогу в Меці була нідерландка Бріт Верман, яка уже в 2023 році стрибала на висоту 1.96 м.

Для Верман, Табашник та Левченко змагання почалися з висоти 1.81 м – її вони подолали з першої спроби. На планці 1.84 м Юлія Левченко зробила дві спроби, Бріт та Катерина – одну. Також безпомилково йшла Навал Меніке, атлетка з Франції.

На висоті 1.87 м уперше в сектор вийшла Ярослава – взяла планку з першої спроби.

Висоту 1.90 м Магучіх пропустила, Левченко та Верман взяли з першої спроби, а Табашник – з другої.

ВІДЕО ДНЯ

Висоту 1.92 м подолали Верман та Левченко, Магучіх – пропустила після одного невдалого стрибка.

Ярослава, натомість, з першого стрибка взяла планку 1.94 м і повернулася на перше місце. Бріт Верман підкорила цю планку з другої спроби і продовжила боротьбу за перемогу. Юлія Левченко не змогла стрибнути на 1.94 м – і фінішувала третьою з повтором особистого рекорду сезону.

Планку на 1.96 м Магучіх пропустила, а от Верман взяла з третьої спроби, повторила свій особистий рекорд у кар'єрі. Переможниця визначилася на наступній висоті, 1.98 м – Ярослава Магучіх підкорила її з першої спроби, а Верман не змогла узагалі.

Уже в статусі переможниці Ярослава Магучіх замовила висоту 2.02 м – і взяла її з другої спроби. Це оновлення найкращого результату сезону в світі.

Після цього українка спробувала взяти 2.07 м, але безуспішно.

Тож Ярослава Магучіх виграла свій п'ятий поспіль старт у 2023 році та встановила новий найкращий результат сезону у світі. А також оновила рекорд турніру в Меці, який тримався з 2010 року.

Читайте УП В Google News

Теми: спорт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант чи віцеадмірал

Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний

У Румунії стався землетрус

Після "яєчного" скандалу Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони

Після деокупації Криму Україні знадобиться 50 тисяч нових кадрів

У Росії засекретили закупівлі, за якими ЗМІ дізналися про Путіна під наглядом онколога

Усі новини...
спорт
Збірна США відмовилась від чемпіонату світу з боксу через конфлікт з російським керівником IBA
Зеленський закликав партнерів захистити Олімпійські ігри від росіян і білорусів
Україна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
Останні новини
20:58
Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив
20:55
У деяких районах столиці можливі відключення світла: причина
20:53
На Черкащині чоловіки підпалили знайомого та знімали відео для соціальних мереж
20:43
Комісія визначилася, коли перевірятиме доброчесність кандидів у диретори НАБУ
20:18
Німеччина закликала погодити вступ Фінляндії і Швеції в НАТО без зволікань
20:15
Заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант чи віцеадмірал
20:09
Податкова відновила доступ до даних реєстру платників ПДВ
19:49
фотоЄвропейська обсерваторія показала найбільшу відому спіральну галактику у Всесвіті
19:45
Глава Мюнхенської безпекової конференції проти обмежень у допомозі Україні
19:44
БЕБ викрило ухилення від сплати 244 млн митних платежів: компанія пов’язана з екснардепом Деркачем
Усі новини...