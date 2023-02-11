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Магучих установила новый лучший результат сезона в мире

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 19:20
Магучих установила новый лучший результат сезона в мире
Ярослава Магучих, иллюстративное фото picture alliance via Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый лучший результат сезона в мире и выиграла пятый старт в 2023 году.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Украинские прыгуньи в высоту продолжили выступления в "зимнем сезоне" 2023 года на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце.

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На эти соревнования заявились Ярослава Магучих (лидер мирового сезона), Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Кроме трех украинок, претенденткой на победу в Меце была нидерландка Брит Верман, которая уже в 2023 году прыгала на высоту 1.96 м.

Для Верман, Табашник и Левченко соревнования начались с высоты 1.81 м - ее они преодолели с первой попытки. На планке 1.84 м Юлия Левченко сделала две попытки, Брит и Екатерина - одну. Также безошибочно шла Навал Менике, атлетка из Франции.

На высоте 1.87 м впервые в сектор вышла Ярослава - взяла планку с первой попытки.

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Высоту 1.90 м Магучих пропустила, Левченко и Верман взяли с первой попытки, а Табашник - со второй.

Высоту 1.92 м преодолели Верман и Левченко, Магучих - пропустила после одного неудачного прыжка.

Ярослава зато с первого прыжка взяла планку 1.94 м и вернулась на первое место. Брит Верман покорила эту планку со второй попытки и продолжила борьбу за победу. Юлия Левченко не смогла прыгнуть на 1.94 м - и финишировала третьей с повтором личного рекорда сезона.

Планку на 1.96 м Магучих пропустила, а Верман взяла с третьей попытки, повторила свой личный рекорд в карьере. Победительница определилась на следующей высоте, 1.98 м - Ярослава Магучих покорила ее с первой попытки, а Верман не смогла вообще.

Уже в статусе победительницы Ярослава Магучих заказала высоту 2.02 м - и взяла ее со второй попытки. Это обновление лучшего результата сезона в мире.

После этого украинка попыталась взять 2.07 м, но безуспешно.

Таким образом, Ярослава Магучих выиграла свой пятый подряд старт в 2023 году и установила новый лучший результат сезона в мире. А также обновила рекорд турнира в Меце, который держался с 2010 года.

Темы: спорт
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