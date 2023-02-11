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У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 19:30
У Слузі народу хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий
Мар'яна Безугла в інтерв'ю УП, скріншот відео

У фракції "Слуга народу" підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового.

Джерело: "слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова Безуглої: "Ми обговорили одразу, що може бути правка щодо призначення (військового міністром оборони – ред.) в умовах воєнного стану, тобто в умовах того повномасштабного вторгнення, тієї війни, що ми маємо зараз. 

І ті законодавчі зміни, що ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроєкту 4210. І ми готові їх були подати (на розгляд у сесійній залі – ред.) і проголосувати навіть в ургентному порядку. І у нас там є пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану".  

Деталі: 5 лютого на тлі новин про можливу відставку чинного очільника Міноборони Олексія Резнікова у "Слузі народу" заявили, що у його крісло може бути призначений керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (тобто військовий). 

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Утім із 2018 року, згідно з чинним українським законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа (звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними).

Законопроєкт 4210, про який згадує Мар’яна Безугла, має на меті уточнити низку законодавчих положень у сфері нацбезпеки і оборони. Він був проголосований парламентом за основу 16 лютого 2022 року, однак досі лишається не ухваленим в цілому. 

У тогочасній редакції він не містить положень про можливість призначати міністром оборони особу з числа військових. Але станом на 16 лютого 2022 року в Україні ще не діяв воєнний стан.

Теми: МіноборониСлуга народуВерховна РадаВоєнний стан
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