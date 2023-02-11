В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный
Во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.
Источник: "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Безуглой: "Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны - ред.) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас.
И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале - ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения".
Детали: 5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в "Слуге народа" заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).
Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).
Законопроект 4210, о котором упоминает Марьяна Безуглая, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022 года, однако до сих пор остается не принятым в целом.
В тогдашней редакции он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.