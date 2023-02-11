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В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 20:30
Марьяна Безуглая в интервью УП, скриншот видео

Во фракции "Слуга народа" подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.

Источник: "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Безуглой: "Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны - ред.) в условиях военного положения, то есть в условиях того полномасштабного вторжения, той войны, что мы имеем сейчас.

И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале - ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения". 

Детали: 5 февраля на фоне новостей о возможной отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова в "Слуге народа" заявили, что в его кресло может быть назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (то есть военный).

Впрочем, с 2018 года, согласно действующему украинскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо (уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими).

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Законопроект 4210, о котором упоминает Марьяна Безуглая, имеет целью уточнить ряд законодательных положений в сфере нацбезопасности и обороны. Он был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022 года, однако до сих пор остается не принятым в целом.

В тогдашней редакции он не содержит положений о возможности назначать министром обороны лицо из числа военных. Но по состоянию на 16 февраля 2022 года в Украине еще не действовало военное положение.

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Темы: МинобороныСлуга народаВерховная РадаВоенное положение
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