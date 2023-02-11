У Києві й 3 областях у неділю не планують відключати електрику

У неділю, 12 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планується відключень електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

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Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків".