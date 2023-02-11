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В Киеве и 3 областях в воскресенье не планируют отключать электричество

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 20:42
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 12 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируется отключений электроснабжения.

Источник: ДТЭК

Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационных графиков".

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Темы: электроэнергия
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