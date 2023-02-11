В Киеве и 3 областях в воскресенье не планируют отключать электричество
Суббота, 11 февраля 2023, 19:42
В воскресенье, 12 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируется отключений электроснабжения.
Источник: ДТЭК
Дословно: "На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.
Реклама:
Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационных графиков".