Росіяни завдали ударів по Харкову, є влучання
Субота, 11 лютого 2023, 22:13
У суботу пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Харкову.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне
Дослівно Синєгубов: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".
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Деталі: Перед цим Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух.
В області оголошено повітряну тривогу.
Пізніше Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
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