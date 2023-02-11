Росіяни завдали ударів по Харкову, є влучання

У суботу пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Харкову.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне

Дослівно Синєгубов: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".

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Деталі: Перед цим Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух.

В області оголошено повітряну тривогу.

Пізніше Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.