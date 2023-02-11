Россияне нанесли удары по Харькову, есть попадания
Суббота, 11 февраля 2023, 23:13
В субботу поздно вечером россияне нанесли ракетные удары по Харькову.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Суспільне
Дословно Синегубов: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".
Детали: Перед этим Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.
В области объявлена воздушная тревога.
Позже Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабы разрушений уточняются.