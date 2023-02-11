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Россияне нанесли удары по Харькову, есть попадания

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 23:13
иллюстративное фото Getty Images

В субботу поздно вечером россияне нанесли ракетные удары по Харькову.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Суспільне

Дословно Синегубов: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: Перед этим Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.

В области объявлена воздушная тревога.

Позже Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

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Темы: Харьковвойна
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