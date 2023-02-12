Ворог вдарив по трьох громадах Сумщини

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли 3 громад Сумської області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, зафіксовано 45 прильотів.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: По території Миропільської громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.

Ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади − 17 прильотів, а після 14.00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії − 8 прильотів.

Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) − 6 прильотів.