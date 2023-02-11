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Ворог вдарив по трьох громадах Сумщини

Ольга Глущенко Субота, 11 лютого 2023, 23:27
Ворог вдарив по трьох громадах Сумщини
ілюстративне фот з telegram Живицького

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли 3 громад Сумської області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, зафіксовано 45 прильотів.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: По території Миропільської громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.

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Ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади − 17 прильотів, а після 14.00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії − 8 прильотів.

Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) − 6 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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