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Враг ударил по трем громадам Сумщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 00:27
иллюстративное фото из telegram Живицкого

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы 3 общин Сумской области: Миропольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, зафиксировано 45 прилетов.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: По территории Миропольской громады россияне били из минометов. Всего за день было 14 прилетов.

Ближе к обеду был осуществлен минометный обстрел Зноб-Новгородской громады – 17 прилетов, а после 14.00 – зафиксированы удары из ствольной артиллерии – 8 прилетов.

Шалигинская громада: был артобстрел территории (вероятно из ствольной артиллерии) – 6 прилетов.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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