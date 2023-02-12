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Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 02:32
Туреччина, Марас після землетрусу, фото dia images via Getty Images

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався у понеділок, сягнула 28 192 осіб.

Джерело: віце-президент Туреччини Фуат Октай під час пресконференції в суботу, цитує CNN

Деталі: Кількість загиблих у Туреччині зросла до 24 617 осіб.

За даними волонтерської групи "Білі шоломи", загальна кількість підтверджених смертей у Сирії становить 3 575.

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

На ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищила 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч.  

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Теми: Туреччинастихійне лихо
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