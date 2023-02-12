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Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 02:32
Турция, Марас после землетрясения, фото dia images via Getty Images

Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего в понедельник, достигло 28 192 человек.

Источник: вице-президент Турции Фуат Октай во время пресс-конференции в субботу, цитирует CNN

Детали: Количество погибших в Турции возросло до 24 617 человек.

По данным волонтерской группы "Белые каски", общее количество подтвержденных смертей в Сирии составляет 3 575.

Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

На утро 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам.

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Темы: Турциястихийное бедствие
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