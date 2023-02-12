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Сили оборони уразили понад 30 районів зосередження окупантів – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 06:38
Танки ЗСУ, фото з Facebook Генштабу

За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки, а також вдарили по районах зосередження ворога – уразили 33 з них.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ".

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32  авіаційних удари, 6 з яких – із застосуванням БпЛА "Шахед-136". 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів бідя Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом –  понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також українські захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

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Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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