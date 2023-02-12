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Силы обороны поразили более 30 районов сосредоточения оккупантов – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 05:38
Силы обороны поразили более 30 районов сосредоточения оккупантов – сводка
Танки ВСУ, фото из Facebook Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки, а также ударили по районам сосредоточения врага - поразили 33 из них.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск".

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Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых - с применением БпЛА "Шахед-136". 4 этих дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы свыше 20 населенных пунктов. Среди них - Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Порохонь, Студенок, Стариково и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголевка, Новомлинск и Двуречная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары по Гатищу и Волчанску.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности это - Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационные удары неподалеку Червонопоповки, Житловки и Диброва на Луганщине и Григорьевки и Спирного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Васюковка, Зализнянское, Красная Гора, Парасковиевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом - более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности, Калиновое, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Временка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Меловое, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудар в районе Зимовника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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