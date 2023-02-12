На окупованій Херсонщині загарбники привласнюють житло місцевих мешканців – штаб

У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонщини росіяни намагаються привласнювати житло місцевого населення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзнчаються спроби окупаційної так званої "місцевої адміністрації" відібрати житло у місцевого населення".

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Деталі: У штабі зазначають, що військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки і документів на право власності житла.

Також, за наявною інформацією Генштабу, покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації".