На оккупированной Херсонщине захватчики присваивают жилье местных жителей - штаб

В населенных пунктах временно оккупированной части Херсонщины россияне пытаются присваивать жилье местного населения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Бриловке и Новокиевке временно занятой территории Херсонской области, отмечаются попытки оккупационной так называемой "местной администрации" отобрать жилье у местного населения".

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Детали: В штабе отмечают, что военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.

Также, по имеющейся информации Генштаба, заброшенные дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации".