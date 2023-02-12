На оккупированной Херсонщине захватчики присваивают жилье местных жителей - штаб
Воскресенье, 12 февраля 2023, 07:11
В населенных пунктах временно оккупированной части Херсонщины россияне пытаются присваивать жилье местного населения.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Бриловке и Новокиевке временно занятой территории Херсонской области, отмечаются попытки оккупационной так называемой "местной администрации" отобрать жилье у местного населения".
Детали: В штабе отмечают, что военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.
Также, по имеющейся информации Генштаба, заброшенные дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации".
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