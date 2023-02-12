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ЗСУ "денацифікували" ще майже тисячу окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 07:26
ЗСУ денацифікували ще майже тисячу окупантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МОБІЛІЗАЦІЇ В АРМІЮ РФ, РИА НОВОСТИ

Збройні сили та захисники ліквідували ще 900 росіян на війні, а також 13 танків та 14 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3280 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2287 (+17) од,
  • РСЗВ – 465 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 296 (+1) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Дані уточнюються.

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