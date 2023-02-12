ЗСУ "денацифікували" ще майже тисячу окупантів

Збройні сили та захисники ліквідували ще 900 росіян на війні, а також 13 танків та 14 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3280 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,

артилерійських систем – 2287 (+17) од,

РСЗВ – 465 (+2) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 296 (+1) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Дані уточнюються.