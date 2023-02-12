ЗСУ "денацифікували" ще майже тисячу окупантів
Неділя, 12 лютого 2023, 08:26
Збройні сили та захисники ліквідували ще 900 росіян на війні, а також 13 танків та 14 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3280 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
- артилерійських систем – 2287 (+17) од,
- РСЗВ – 465 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
- літаків – 296 (+1) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
Дані уточнюються.
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