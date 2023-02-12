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ВСУ "денацифицировали" еще почти тысячу оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 08:26

Вооруженные силы и защитники ликвидировали еще 900 россиян на войне, а также 13 танков и 14 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,
  • танков - 3280 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,
  • РСЗО - 465 (+2) ед,
  • средства ПВО - 234 (+0) ед,
  • самолетов - 296 (+1) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
  • специальная техника - 215 (+1).

Данные уточняются.

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