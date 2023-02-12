ВСУ "денацифицировали" еще почти тысячу оккупантов

Вооруженные силы и защитники ликвидировали еще 900 россиян на войне, а также 13 танков и 14 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,

танков - 3280 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,

артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,

РСЗО - 465 (+2) ед,

средства ПВО - 234 (+0) ед,

самолетов - 296 (+1) ед,

вертолетов - 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),

крылатые ракеты - 857 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,

специальная техника - 215 (+1).

Данные уточняются.