ВСУ "денацифицировали" еще почти тысячу оккупантов
Воскресенье, 12 февраля 2023, 08:26
Вооруженные силы и защитники ликвидировали еще 900 россиян на войне, а также 13 танков и 14 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 137780 (+900) человек ликвидировано,
- танков - 3280 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 6488 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 2287 (+17) ед,
- РСЗО - 465 (+2) ед,
- средства ПВО - 234 (+0) ед,
- самолетов - 296 (+1) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+10),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
- специальная техника - 215 (+1).
Данные уточняются.
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