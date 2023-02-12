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Росіяни стали частіше застосовувати авіацію на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 07:56
Росіяни стали частіше застосовувати авіацію на Луганщині – ОВА
обстріляна житлівка на луганщині, deepstate

Російські окупанти все частіше використовують авіацію в Луганські області, у суботу завдали декількох ударів по селах регіону, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що на фронті росіяни все частіше застосовують авіацію.

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Наприклад, 11 лютого вони завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Новоєгорівки, Стельмахівки, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Теми: Луганська областьокупаціяобстрілРосія
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