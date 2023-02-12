Россияне стали чаще применять авиацию на Луганщине - ОВА

Российские оккупанты все чаще используют авиацию в Луганские области, в субботу нанесли несколько ударов по селам региона, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что на фронте россияне все чаще применяют авиацию.

Например, 11 февраля они нанесли авиационные удары неподалеку Червонопоповки, Житловки и Дибровы.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.