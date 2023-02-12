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Сили ППО за вечір збили 5 російських безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 08:13
Сили ППО за вечір збили 5 російських безпілотників
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ГЕНШТАБ

Протиповітряна оборона України збила 4 російських "Шахеди" та "Орлан-10" за три години увечері 11 лютого.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що увечері 11 лютого російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру на південно-східному напрямку.

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Як зазвичай, пуски "Шахедів" здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

З 18.40 по 21.30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударних дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Теми: ППОбезпілотникиРосіяобстріл
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