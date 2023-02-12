Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили ППО за вечір збили 5 російських безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 12 лютого 2023, 09:13
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ГЕНШТАБ

Протиповітряна оборона України збила 4 російських "Шахеди" та "Орлан-10" за три години увечері 11 лютого.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що увечері 11 лютого російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру на південно-східному напрямку.

Як зазвичай, пуски "Шахедів" здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

З 18.40 по 21.30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударних дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ППОбезпілотникиРосіяобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ

США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post

Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім

фотоВ Україні загинули три кримінальні авторитети, завербовані "Вагнером" – Bellingcat

Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості

Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

Усі новини...
ППО
У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"
США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний
Останні новини
09:43
Заступник голови НБУ: про фіксований курс, міграцію та "ефект Мудрика" для валютного ринку
09:39
Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ
09:38
Сійярто розповів, як говорив у Мінську про "мир" і розвиток співпраці
09:28
Розвідка Британії: армія РФ прагне наступати на більшості напрямків, але їй бракує потужності
09:26
Болгарія не застосовувала санкцій до росіян з 2014 року
09:15
"Досі перед очима – як вони лежать в тій машині". Історія загибелі в Бучі родини листоноші
09:15
По всій Україні – повітряна тривога
09:00
"Ударний кулак" Залужного. Коли прийдуть західні танки та як змінять війну
08:58
США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post
08:50
З українського мистецтва за кордоном знають петриківку й писанки: директорка Одеського художнього музею
Усі новини...