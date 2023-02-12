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Силы ПВО за вечер сбили 5 российских беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 08:13
Силы ПВО за вечер сбили 5 российских беспилотников
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ГЕНШТАБ

Противовоздушная оборона Украины сбила 4 российских "Шахеды" и "Орлан-10" за три часа вечером 11 февраля.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что вечером 11 февраля российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру на юго-восточном направлении.

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Как обычно, пуски "Шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

С 18.40 по 21.30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 4 ударных дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

Кроме того, на этом направлении, защитники неба уничтожили БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Темы: ПВОбеспилотникиРосcияобстрел
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