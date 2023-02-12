Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы ПВО за вечер сбили 5 российских беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 09:13
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ГЕНШТАБ

Противовоздушная оборона Украины сбила 4 российских "Шахеды" и "Орлан-10" за три часа вечером 11 февраля.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что вечером 11 февраля российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру на юго-восточном направлении.

Как обычно, пуски "Шахедов" осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

С 18.40 по 21.30 силами и средствами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 4 ударных дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

Кроме того, на этом направлении, защитники неба уничтожили БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Читайте УП В Google News

Темы: ПВОбеспилотникиРосcияобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post

Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом

фотоВ Украине погибли три криминальных авторитета, завербованные "Вагнером" – Bellingcat

Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости

Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар

В Турции после землетрясений снесут город и планируют отстроить заново

Все новости...
ПВО
В двух областях ПВО уничтожила 5 вражеских дронов – командование "Восток"
США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски
Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный
Последние новости
09:26
Болгария не применяла санкций к россиянам с 2014 года
09:15
"До сих пор перед глазами – как они лежат в той машине". История гибели в Буче семьи почтальона
09:15
По всей Украине – воздушная тревога
09:00
"Ударный кулак" Залужного. Когда прибудут западные танки и как изменят войну
08:58
США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post
08:50
Из украинского искусства за границей знают петриковку и писанки: директор Одесского художественного музея
08:28
Белград требует от Молдовы доказательства, что в "плане Кремля" фигурируют диверсанты из Сербии
08:11
Защитники уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков
08:10
Захватчики убили 2 гражданских на Херсонщине
07:49
Мобилизованные россияне не имеют опыта, необходимого для успешного наступления – ISW
Все новости...