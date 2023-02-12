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Британська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

"Європейська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 08:38
Британська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії
фото дшв

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські розвідники вказують на щоденні зведення українського Генштабу щодо втрат серед російських військових, відзначаючи, що не можуть перевірити українську методологію. Однак вони підкреслюють, що тенденції, які ілюструють ці дані, ймовірно, є точними.

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Середній показник російських втрат за останні сім днів становив 824 жертви на день, що в чотири рази більше, ніж у червні-липні 2022 року. Наголошується, що Україна також продовжує страждати від високого рівня відтоку особового складу.

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Британська розвідка вважає, що зростання російських втрат, ймовірно, пов'язане з низкою факторів, включаючи брак підготовлених кадрів, координації та ресурсів по всьому фронту - це видно на прикладі Вугледара і Бахмута.

Напередодні Розвідка Британії поділилася припущеннями, чому група Вагнера призупиняє вербування в’язнів.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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