Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

"Європейська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 09:38
фото дшв

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські розвідники вказують на щоденні зведення українського Генштабу щодо втрат серед російських військових, відзначаючи, що не можуть перевірити українську методологію. Однак вони підкреслюють, що тенденції, які ілюструють ці дані, ймовірно, є точними.

Середній показник російських втрат за останні сім днів становив 824 жертви на день, що в чотири рази більше, ніж у червні-липні 2022 року. Наголошується, що Україна також продовжує страждати від високого рівня відтоку особового складу.

Британська розвідка вважає, що зростання російських втрат, ймовірно, пов'язане з низкою факторів, включаючи брак підготовлених кадрів, координації та ресурсів по всьому фронту - це видно на прикладі Вугледара і Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Розвідка Британії поділилася припущеннями, чому група Вагнера призупиняє вербування в’язнів.

Читайте УП В Google News

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ

США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post

Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім

фотоВ Україні загинули три кримінальні авторитети, завербовані "Вагнером" – Bellingcat

Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості

Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

Усі новини...
ЗСУ "денацифікували" ще майже тисячу окупантів
Росіяни стали частіше застосовувати авіацію на Луганщині – ОВА
Сили ППО за вечір збили 5 російських безпілотників
Регіони: під вогнем окупаційних військ були 9 областей
Останні новини
09:52
Нацгвардійці вразили "Перуном" російський Су-25 під Бахмутом
09:43
Заступник голови НБУ: про фіксований курс, міграцію та "ефект Мудрика" для валютного ринку
09:39
Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю – ЗМІ
09:38
Сійярто розповів, як говорив у Мінську про "мир" і розвиток співпраці
09:28
Розвідка Британії: армія РФ прагне наступати на більшості напрямків, але їй бракує потужності
09:26
Болгарія не застосовувала санкцій до росіян з 2014 року
09:15
"Досі перед очима – як вони лежать в тій машині". Історія загибелі в Бучі родини листоноші
09:15
По всій Україні – повітряна тривога
09:00
"Ударний кулак" Залужного. Коли прийдуть західні танки та як змінять війну
08:58
США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post
Усі новини...