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Британская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

"Европейская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 09:38
фото дшв

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Британские разведчики указывают на ежедневные сводки украинского Генштаба по потерям среди российских военных, отмечая, что не могут проверить украинскую методологию. Однако они подчеркивают, что тенденции, которые иллюстрируют эти данные, вероятно, являются точными.

Средний показатель российских потерь за последние семь дней составил 824 жертвы в день, что в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года. Отмечается, что Украина также продолжает страдать от высокого уровня оттока личного состава.

Британская разведка считает, что рост российских потерь, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку подготовленных кадров, координации и ресурсов по всему фронту - это видно на примере Угледара и Бахмута.

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Накануне разведка Британии поделилась предположениями, почему группа Вагнера приостанавливает вербовку заключенных.

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Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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